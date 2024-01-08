الإثنين 08 يناير 2024
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حوادث

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

حبس شقيقين
حبس شقيقين

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، الإثنين بحبس شقيقين في واقعة إنهاء حياة فتاة وخبير زراعي داخل شقة بالمعصرة بسبب علاقة غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في السياق، جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس 4 متهمين بينهم شقيقة الفتاة في الواقعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، القبض على أشقاء الفتاة المتهمين بارتكاب حادث مقتل الرجل والفتاة داخل شقة بحي المعصرة بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من حارس عقار يفيد بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

وقالت المتهمة، شقيقة المجني عليها، إنها ذهبت يوم الواقعة رفقة شقيقيها و3 من أصدقائهما إلى مقر الشركة، وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل عمل، وكان بحوزتهم آلة حادة وكوريك، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقيها.

أضافت المتهمة أنها قامت بتهديد المجني عليه للزواج من شقيقتها بعيدا عن الفضيحة، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه لن يتزوج منها، وبعد ذلك نشبت مشادة كلامية قام شقيقاها على إثرها بضربه بالكوريك حتى لقى مصرعه، ثم قاما بتقييد حركة الفتاة وذبحها مستخدمًا الآلة الحادة وفروا هاربين من الشقة.

نيابة حوادث حلوان الكلية خبير زراعي المعصرة امن القاهرة منطقة حلوان

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