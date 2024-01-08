الإثنين 08 يناير 2024
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مصر

مفاجآت ومسابقات خلال افتتاح نادى جامعة حلوان غدًا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لافتتاح نادى الجامعة، الثلاثاء المقبل، بمقر النادي بالحرم الجامعى بعين حلوان، في احتفالية كبرى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.


وأعلنت إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا للحضور، أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وصرّح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بأنّ الفائزين سيحصلون على كارت لاستلام الجائزة (الهدية) من الجامعة، أو الدراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد إجراء السحب العلني شرط أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح، وقدم الرقم الدال على ذلك الذى يوزع عند الدخول إلى الصالة المغطاة يوم الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر مراسم سحب القرعة لأوائل الفائزين كبار المدعوين والضيوف وقيادات الجامعة.

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يذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

ومن المقرر أن يتم افتتاح النادى غدا الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 بالصالة المغطاة بالحرم الجامعى تغلق أبواب الدخول فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وينتهى الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وفي سياق آخر تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ببدء امتحانات منتصف العام الدراسي غدا الثلاثاء ٩ يناير علي تنتهي يوم ٢٥ يناير الجاري وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024 حتي 10 فبراير 2024

جامعة حلوان وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة الأندية الرياضية نادى جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس

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