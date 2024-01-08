جامعة حلوان تعلن نتائج المعرض الكشفى لجوالة كليات الجامعة

أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات الجامعة والتي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات، وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة، بجانب عرض منتجات للصناعات الصغيرة لإمكانية قيام الطلاب بعمل مشروعات انتاجية بجانب الدراسة أو بعد التخرج.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم المعارض للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم، والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتنظيم الجيد للمعرض، حيث إن هذه المعارض تساهم في صقل المواهب المختلفة للطلاب، بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وتضمنت مسابقة المعرض الأركان التالية (الفنى، الكشفى، الثقافى، العلمى والإختراعات، الرياضى، الذكريات، السياحى والتاريخى، السجلات، الابتكارى وإعادة التدوير، الصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى ركن ذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفال باليوبيل الذهبى لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب).

نتيجة المسابقة

وجاءت نتيجة المسابقة كالآتي: حصل على المركز الأول كلية الخدمة الاجتماعية، والمركز الثاني كلية الفنون الجميلة، بينما حصلت على المركز الثالث كلية الآداب، المركز الرابع كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمركز الخامس كلية الهندسة بالمطرية، والمركز السادس كلية التكنولوجيا والتعليم، والمركز السابع كلية الاقتصاد المنزلى، وكان المركز الثامن من نصيب كلية الحقوق.

وعقدت المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة ومستشار هيئة التحكيم، القائد محمد صلاح عبد القادر قائد هيئة التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم الدكتور أحمد يحيى، الدكتور محمود رشاد، القائدة نسرين زكريا.