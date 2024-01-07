الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يزور المجلس القومي للبحوث في كندا

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول زيارة الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، لمركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء بالمجلس القومي للبحوث بمونتريال في كندا، بدعوة من الدكتور حلمي عطية رئيس الباحثين بالمجلس القومي للبحوث والأستاذ المتفرغ بجامعة ماكجيل؛ بهدف الاستفادة من الخبرات الكندية المُتميزة وللاطلاع على الآليات المُتبعة بأحدث المراكز العلمية في كندا، وذلك بحضور الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي ومدير المكتب الثقافي في كندا.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور شريف صالح عن سعادته بزيارة هذا الصرح العلمي الرائد في مجال أبحاث الطيران وعلوم الفضاء، والتي تساهم أبحاثه في تحقيق التقدم التكنولوجي في هذه المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي تتضمن ضمن محاورها تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتوافق مع المعايير العالمية.
   
كما استمع الدكتور شريف صالح إلى شرح تفصيلي من الدكتور مهندس مهاب مشرقي المدير العام لمركز بحوث الطيران وعلوم الفضاء، حول مهام المركز الرئيسية، والتي تتركز في إجراء البحوث التطبيقية، وتدريب الطلبة، وتقديم الاستشارات الفنية، وذلك بما يخدم احتياجات القطاع الصناعي في كندا وتلبية احتياجاته الأساسية.

كما اصطحبت الدكتورة نجلاء شكري الأستاذ بكلية الطب جامعة مونتريال، الدكتور شريف صالح في جولة ميدانية لمعامل البحوث التابعة للمركز؛ للتعرف على آليات البحث العلمي المُتطورة، والأهداف البحثية المُستحدثة والتعرف على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية المختلفة.

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كما رافق الدكتور شريف صالح أثناء زيارته، الدكتور أحمد صادق رئيس مجموعة تقنيات الآلية المتقدمة؛ للتعرف على أحدث المشروعات التي يعمل المركز على تنفيذها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية بكندا.

وعلى هامش الزيارة التقى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمجموعة من الطلاب المصريين الباحثين بالمركز، وتبادل معهم الحديث حول تجاربهم العلمية والعملية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم العلمية، وتمثيل مصر خير تمثيل في المحافل الدولية.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور شريف صالح عن  أن هذه الزيارة ستكون بداية حقيقية للتعاون المُثمر بين المجلس القومي للبحوث بمونتريال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

البحث العلمي الشئون الثقافية والبعثات التعليم العالي مركز بحوث الطيران علوم الفضاء

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