وزير التعليم العالي يؤكد أهمية مُشاركة الجامعات الأهلية في المشروعات التنموية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للمجلس بمُناسبة العام الميلادي الجديد، موجهًا الشكر لكافة أعضاء مجلس الجامعات الأهلية على جُهودهم خلال الفترة الماضية، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالوهاب عزت لتعيينه قائمًا بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، موجهًا الشكر للدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة السابق على ما قدمه خلال الفترة السابقة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير منظومة الجامعات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

وثمن الدكتور أيمن عاشور دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.

كما وجه الوزير بضرورة الاستفادة من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب مع توفير الانتقالات الميسرة لهم، حتى يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، وذلك نشر الثقافة والمعرفة لدى شباب الجامعات بما يسهم في تنمية مداركهم وثقافتهم، وتعزيز روح الاطلاع والتعلم لديهم.

وافق المجلس على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

وافق المجلس على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية، وإنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة – كلية علوم المياه والأمن الغذائي – كلية العلوم – كلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية وذلك في البرامج التالية: (الهندسة الإنشائية – هندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة – التصميم المعماري والعمارة الرقمية).

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لرؤى رؤساء الجامعات الأهلية، حول إعداد اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية، والمعايير والمقومات الأساسية التي اعتمدت عليها جامعة بنها الأهلية في إعداد اللائحة الداخلية، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بعقد ورشة عمل بحضور رؤساء الجامعات الأهلية لإعداد الأطر العامة للوائح الداخلية للجامعات الأهلية المختلفة.

كما أُحيط المجلس علمًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، وهى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وجامعة جلاسكو كالدونيان اسكتلندا، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والمُلحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية في مصر،

وأيضا توقيع مذكرة اتفاق بين جامعة الجلالة ومجموعة تكساس ايه آند إم بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية

وأُحيط المجلس علمًا بأنه تم اختيار رؤساء ونواب رؤساء مجالس أمناء 5 جامعات أهلية وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية)، حيث تم اختيار رموز وطنية على رأس مجالس الأمناء للاستفادة من خبراتهم في دعم جهود الارتقاء بهذه الجامعات، حيث تم إختيار المهندس إبراهيم محلب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، ود. محمد عوض تاج الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، والفريق أسامة ربيع رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ود.السيد عبدالخالق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لمجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، والدكتور أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم على زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والمستشار عمرو المقاول المستشار القانوني لمجلس الجامعات الأهلية، وأ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأ. محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وعدد من قيادات الوزارة.