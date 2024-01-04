الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا التعليم العالي والتعليم يبحثان التعاون للإعداد للمؤتمر الخاص بالحوار المجتمعي لتطوير المرحلة الثانوية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا صباح اليوم الخميس بحضور عدد مدن قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهدف الاجتماع مُناقشة الإعداد لعقد المؤتمر الخاص بتطوير المرحلة الثانوية  بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع  الموضوعات والمحاور التي سيناقشها المؤتمر، فضلًا عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

ويأتي التحضير لإطلاق المؤتمر القومي لعقد حوار مجتمعي حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

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حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. عبير الشاطر مُساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، ود. أيمن فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، د. رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، ود. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وأ. خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وأ. شادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي باسم الوزارة، وأ. محمد شريف من المكتب الفني للوزير.

البحث العلمي التربية والتعليم التعليم العالي تطوير المرحلة الثانوية سوق العمل

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