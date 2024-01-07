الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة النيل الأهلية يعلن إنشاء ٤ كليات جديدة لدعم التحول الرقمي

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، موافقة مجلس الجامعات الأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية هى:( كلية العلوم الإنسانية والرقمنة – كلية علوم المياه والأمن الغذائي – كلية العلوم – كلية الدراسات العليا في التربية).

وائل عقل: الكليات الجديدة في منظومة جامعة النيل المتميزة ستساهم في دعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي

وقال الدكتور وائل عقل، إن الكليات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من شأنها تقديم إضافة نوعية ومجالات جديدة مطلوبة محليًا وعالميًا في العقود القادمة وإضافة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الذي تتميز فيه الجامعة. ومن جانب أخر دعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات التنموية، خاصة وأن الكليات الجديدة تقدم تخصصات تحتاجها مصر في العلوم الانسانية وعلوم المياه والأمن الغذائي والرقمنة وغيرها من التخصصات التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وائل عقل: القيادة السياسية مؤمنة بأهمية دور الجامعات المعنية بالتعليم المتميز والبحث العلمي والابتكار في دفع عجلة التنمية.

وقدم رئيس جامعة النيل الاهلية، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بالأدوار الحيوية التي تقوم بها الجامعات الأهلية، وحرصه المستمر على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن جامعة النيل تحظى بامكانيات عالمية مرموقة على كافة المستويات العلمية والبحثية والريادية التي تتعامل معها، وتعد نموذج مثالي للجامعات البحثية في المنطقة.

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جدير بالذكر أن جامعة النيل أول جامعة أهلية مصرية بحثية غير ربحية، حققت تفوقًا أكاديميًا وتم تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف QS، بينما تتصدر جامعة دويسبرج إيسن المشهد الأكاديمي في ألمانيا، حيث تأسست في عام 1972 من اندماج جامعتي دويسبرج وإيسن، وتقدم برامج متقدمة في مجالات مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية، وتم تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة في أوروبا

التنمية المستدامة التحول الرقمي العلوم الإنسانية والرقمنة كلية الدراسات العليا في التربية المياه والأمن الغذائي مجلس الجامعات الأهلية

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