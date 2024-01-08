الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

2023 عام الانفتاحات الدولية لجامعة القاهرة..

الخشت: اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين جامعة القاهرة ومنظمات دولية

الدكتور الخشت
الدكتور الخشت

 

شهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال  الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.

ووقعت جامعة القاهرة خلال عام واحد عددًا من البروتوكولات واتفاقيات التعاون، أهمها اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو بهدف حفظ التراث الثقافي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وهو يخدم ركائز التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والأثار والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية التنمية المستدامة في مصر 2030.

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كما تم توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية، والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي، بالإضافة إلى توقع بروتوكول تعاون مع جامعة إيست لندن البريطانية، بهدف إنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس في مجالات العلوم المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، وتعليم وتدريب المعلمين.

 

واستقبلت جامعة القاهرة العديد من كبرى الشخصيات الدولية، مثل رئيس رابطة العالم الاسلامي، والسفراء والشخصيات العامة خلال العام الأخير، منها سفراء العديد من الدول مثل السعودية وجيبوتي، وباراجواي، والصين، وبيرو، والعراق، وتم استقبال عددًا من الشخصيات العامة والبارزة مثل مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ورئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، ورئيس رابطة جامعات العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين.

 

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كما استقبلت الجامعة عدة وفودا من جامعات وجهات عالمية، ومنها وفد جامعة جورجيا الأمريكية، ووفد جامعة بكين، ووفدًا من رؤساء جامعات أمريكية، بالإضافة إلى وفد السفارة الأمريكية، ووفد مؤسسة AQAS الألماني للاعتماد الدولي، كما زار وفد من الجامعات البريطانية جامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة الأولى فى مصر لاختبارات الدراسة والتوظيف بالصين‎ بالتعاون مع مؤسسة الاختبارات الصينية الدولية وبمشاركة 22 جامعة صينية متقدمة فى مختلف التخصصات.

 

وشارك الدكتور محمد الخشت، في العديد من الفعاليات الدولية، منها المشاركة في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2023"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء والذي نظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس إحدى جلسات المؤتمر العلمي لرابطة الجامعات الإسلامية "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي" بالمملكة المغربية، واستضافت الجامعة المحاضرة التذكارية لرئيس رابطة العالم الإسلامي حول "المستجدات الفكرية بين الشرق والغرب"، وشارك في اجتماع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد، وفي اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بحضور رئيس باكستان وعدد من الشخصيات الدولية.

 

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت وزارة التعليم الصينية تعليم اللغة الصينية التنمية المستدامة مرحلة البكالوريوس

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