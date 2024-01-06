رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي .. والخطوات الإلكترونية

يبحث عدد كبير من المواطنين علي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للاستفادة منه والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنه من المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي المعاش في شهر يناير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، الموعد ثابت من قبل الوزارة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفعيل رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال هذا الرابط (من هنا) للمعرفة أسماء المقييدين جدد في منظومة الدعم ومن الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول علي معاش تكافل وكرامة هي:

- ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.

-أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن أسماء المقيدين الجدد للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:-

١. تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

٢. النقر علي أيقونة «استعلام» عن برنامج تكافل وكرامة.

٣. تدوين الرقم القومي الخاص بالشخص المستعلم والمكون من 14 رقم.

٤. النقر على أيقونة «استعلام»، يظهر أمامك نتيجتك سواء كانت بالقبول أو الرفض ببرنامج تكافل وكرامة.

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