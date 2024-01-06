السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

همام: الأنشطة الطلابية تلعب دورًا أساسيًا في تنمية مهارات وقدرات الطلاب

مدير معهد إعداد القادة
مدير معهد إعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور مصطفى بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، وذلك لتبادل الرؤى وبحث التعاون في سبيل خدمة الطلاب بجميع الجامعات ومناقشة خطة الأنشطة والحياة الطلابية.

وخلال اللقاء تم مناقشة مشكلات الطلاب ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى وفقًا لاستراتيجية وزارة التعليم للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور كريم همام أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا أساسيًا في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، مشيرًا إلى أن الخطة المقترحة تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، حيث أنها تساهم فى صقل مواهب وقدرات الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم،  وتزيد الثقة بالنفس للطلاب.


كما تم خلال اللقاء تفقد منشآت المعهد ومتابعة التطويرات التي تمت على أرض الواقع والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة.

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وفي سياق آخر أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أنه يُمكن للطلاب تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.
 

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلًا عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار

التنمية المستدامة معهد إعداد القادة للحياة الطلابية مشكلات الطلاب قدرات الطلاب الثقة بالنفس

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