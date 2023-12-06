الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يختتم فعاليات برنامج رائدات المستقبل

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

انطلق اللقاء الحواري بمعهد إعداد القادة مع الطالبات حول وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة، حيث أوضح كيفية تكريم الإسلام للمرأة، وتناول العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطالبات الذهنية ومتطلبات العصر الحديث.

وأشار " فهمى" إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الوسطية، فالوسطية "سلوك محمود، سواء كان ديني أم دنيوي، او معنوى لذا كان ديننا دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلها، وايضا هى الاستواء والاستقامة والتوسط بين حالتين، وتطرق لتوضيح ملامح الوسطية ومظاهرها، ومجالات الوسطية والاعتدال، سواء فى الفكر او القول او التدين أو في العبادة او حتى فى الأكل والشرب.
وشرح للطالبات مبادئ تكوين الشخصية الوسطية من خلال الإيمان، العلم، الأخلاق، القدوة الحسنة، السلوك السوى، الولاء للوطن، العاطفة المتزنة، والادارة القوية.

جاء ذلك خلال اليوم الختامى لفعاليات البرنامج التدريبي  "رائدات المستقبل"  الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الأستاذة هالة الأمين استشارى ادارة عامة بدرجة مدير عام رئيس لجنة تكافؤ الفرص، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

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معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًا بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية

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معهد إعداد القادة يستكمل فعاليات برنامج TOT لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة

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معهد إعداد القادة ينظم برنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا

واستكملت فعاليات اليوم بلقاء المخرجة  يسر فلوكس وتحدثت عن دور الإعلام والعلم والتكنولوجيا، والعلاقة بينهم في تعزيز ثقافة المجتمع، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وتم  فتح باب الحوار مع الطالبات والاجابة على جميع استفساراتهن.

كما شهد اليوم الختامى محاضرة عن فن الإتيكيت والبروتوكول (المراسم)  والتى حاضر فيها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، حيث أوضح الفرق بين البروتوكول والاتيكيت والمراسم، وقد شرح سيادته اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، وكذلك اتيكيت الملابس وغيرها.

ومن جانبه أكد  الدكتور كريم همام فخره بالطالبات المشاركات في هذا البرنامج التدريبي، حيث كانوا مثالا للالتزام، بجانب رؤيتهم المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهم يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كافى من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

وأفاد "همام" سعى معهد إعداد القادة الدائم لاقامة البرامج التدريبية التى تساهم فى التوعية بكل قضايا المجتمع، والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي للطالبات لتأهيلهن واكسابهن المهارات القيادية.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم استعراض مواهب الطالبات من شعر وغناء وطني وديني ومشاهد تمثيلية عن التقاليد والعادات المصرية وقدم فقرات الختام طالبات الجامعات التكنولوجية انفسهن.

معهد إعداد القادة الخطاب الدينى ترسيخ مفهوم الوسطية الوسطية والاعتدال والبحث العلمي ثقافة المجتمع

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