الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بأمراض الدم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلي حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة بفاعلية في رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

جاء ذلك وفقا البيان الصادر من جامعة حلوان يفيد ان قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة نظم بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية بأسباب بعض أمراض الدم كانيميا نقص الحديد ونقص فيتامين ب12 وانيميا الفول وكذلك اليرقان الكبدي.

وانطلقت حملة التوعية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

txt

جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم

txt

جامعة حلوان تحصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم

وقام طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية بعمل توعية عن أسباب هذه الأمراض وكيفية عمل التحاليل اللازمة وكذلك الأطعمة المناسبة للتعامل مع هذه الأمراض، وقام الطلاب بتوزيع مطويات تشرح اسباب وطرق الوقاية من هذه الأمراض وعينات من الاطعمة والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة بها مع تقديم شرح لما تحويه هذه المطويات بأسلوب يسير يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم هذه الفاعليات يتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه بصورة عملية مفيدة للمجتمع كما يساهم في إكساب الطلاب المهارات الأساسية للصيادلة كمهارات التواصل والقدرة علي تبسيط المعلومات الصحية وكذلك المساهمة في رفع مستوى الثقافة الصحية للمجتمع المحيط بهم  كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات ينمي لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع  

وقد أشرف علي الحملة الدكتورة شاهندة محجوب الأستاذ المساعد والدكتور شادى ظريف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

وفي سياق آخر أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم.

وحثّ قنديل جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.
 

جامعة حلوان الانشطه المجتمعية رفع الوعي الصحي قنديل قسم الكيمياء الحيوية حملة التوعية

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة