الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تحصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصدت جامعة حلوان على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ميداليات البطولة

وحقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على  5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

كما نال فريق ألعاب القوى لقصار القامة على ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري علي ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

واستطاعت الجامعة أن تحصد عدد 2 ميدالية فضية،  3 ميدالية برونزية في رفع الأثقال، وحصدت عدد 4 ميدالية فضية فى تنس الطاولة.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية، وإن هذه الإنجازات تؤكد على قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.
وأكدت الجامعة على استمرار حرصها على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم وينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

وتمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.

انطلاق مشاركة جامعة حلوان فى قمة المناخ cop 28 بدبى

وكانت قد وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، حيث وقع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول التعاون مع الدكتور ايمن محرم عضو مجلس الإدارة المنتدب.

جامعة حلوان الميداليات الذهبية البرونزية الفضية بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم ذوي الهمم

مواد متعلقة

استمرار فتح باب التسجيل في مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" الموسم الثاني لـ ١٥ ديسمبر

الأكثر قراءة

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

أحمد حلمى يصل مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة