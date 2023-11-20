الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة ينظم برنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

ينظم معهد إعداد القادة برنامج "قادة التميز" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بوزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يشارك في البرنامج التدريبي نحو 200 طالب وطالبة من طلاب المعاهد العليا المصرية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي بضرورة عقد برامج ودورات تدريبية وتأهيلية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك لتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى بناء وعي الطلاب وتثقيفهم بالقضايا العامة في المجتمع من خلال التوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار غير السوية، وكذلك الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية وتطوير الذات للطلاب.

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مستشار وزير التعليم العالي يكشف دور معهد إعداد القادة في مواجهة الأفكار المتطرفة

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معهد إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية

كما يتضمن البرنامج ورش عمل حول مهارات العرض والتقديم، وجولات خارجية إلى متحف الحضارة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام أن معهد إعداد القادة يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم برامج تستهدف تنمية مهارات الشباب وإعداد القيادات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية لبناء وعيهم وشخصياتهم.

كما حثّ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الشباب على الاستفادة من فرص التعليم، والابتكار وتطوير المهارات التي تمكّنهم من تحقيق النجاح والمساهمة في بناء مستقبل مصر.

وكشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)

التعليم العالي المعاهد العليا المصرية ودورات تدريبية الأنشطة الطلابية معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي

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