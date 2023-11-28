الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يستكمل فعاليات برنامج TOT لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

 

استكملت فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وتضمنت فعاليات اليوم محاضرتين، الأولى بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية" وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي المدرب المعتمد وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتناول معرفة الحقوق والمسؤوليات من كل طرف تجاه اسرته واسرة الطرف الآخر، وتم تعريف الزواج وأهدافه،  وتوجيه النصائح الواجب اتباعها عند اختيار شريك الحياة، معايير اختيار شريك الحياة، وتوضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية، ومنها الاجتماعية والنفسية والثقافية،  وطرح تدريب عملى على كيفية التواصل الأسري.

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معهد إعداد القادة يشهد انطلاق فعاليات برنامج تدريب المدربين لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة

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معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة


كما تم مناقشة طرق التعامل مع المشاكل الزوجية، وتطرق الى توضيح العنف الأسري واشكاله وانواعه وخطورته.
وايضا تم مناقشة أسس التربية الأسرية الايجابية، واستعرض الأفكار المغلوطة المرتبطة بالزواج.

هذا وقد انطلقت محاضرة الأبعاد الدينية فى العلاقات الاسرية وتطرقت إلي توضيح مفهوم الزواج من منظور ديني، وتعريف الخطبة وحكم الخطبة، وشروط الزواج واستعراض الحقوق المتبادلة  بين الطرفين،  ورسائل زوجية من السنة النبوية.

ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة،  أن هذا التدريب يساهم بأن يصبح الكوادر الأكاديمية  الذين يتم تدريبهم سفراء لمشروع مودة، حيث ان التدريب يستهدف توفير المعلومات اللازمة ويستهدف ثلاث مستويات رئيسة تتمثل فى التوعية لبناء كيان اسرى ناجح.

واختتمت فعاليات اليوم بحفل عشاء "gala dinner " وسط حدائق المعهد بهدف تقارب المتدربين بين بعضهم البعض.


 

معهد إعداد القادة أعضاء هيئة التدريس المشروع القومي مستشار الوزير للأنشطة الطلابية الأبعاد الاجتماعية

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