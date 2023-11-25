معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس (TOT) بالمعاهد العليا والمتوسطة

يعلن معهد إعداد القادة عن برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2023.

وتقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور كريم همام مستشار، الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).

وتشمل فعاليات البرنامج محاضرات وورش عمل حول كيفية توعية المستهدفين صحيًا واجتماعيًا ودينيًا، والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية، كما يتضمن البرنامج التوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

وفي تصريح له، قال الدكتور كريم همام "إن هذا البرنامج يهدف إلى تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة على نشر التوعية في مجتمعاتهم والتأكيد على أهمية بناء أسر مصرية متماسكة، حيث سيركز البرنامج على الجوانب التطبيقية من خلال ورش العمل التي ستمكن المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة لنقل المعرفة لطلابهم بشكل فعال.

في سياق آخر أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اهتمام القيادة السياسية بالشباب، لذا يسعى المعهد لتأهيل الكوادر الشبابية بالوعي الحقيقي بكل قضايا الوطن من خلال العديد من المحاضرات والندوات بحضور كبار العلماء والمفكرين، كما يسهم المعهد في تنمية قدرات الشباب وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السوية، وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

جاء ذلك تأكيدًا على دور معهد إعداد القادة وخطة وزارة التعليم العالي في تنوير وتبصير شباب الجامعات المصرية، والمساهمة في تحقيق الخطة ت الاستراتيجية لمصر ورؤية مصر 2030.