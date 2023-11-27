الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يشهد انطلاق فعاليات برنامج تدريب المدربين لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

انطلقت فعاليات برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، لأعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، واشراف الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد

وبحضور الدكتور ممدوح سيد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب، الدكتور احمد عباس مسئول مبادرة مودة.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن المعهد يعتبر صرحا كبيرًا ومنارة لبناء الوعي والتثقيف، حيث يساهم في تطوير العقول، كما يسهم في بناء مهارات القادة مما يمكّنهم من تقديم إسهامات إيجابية في مجالات مختلفة تهدف إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للمجتمع والجمهورية الجديدة.

txt

معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة

txt

همام: معهد إعداد القادة يسعى لتأهيل الكوادر الشبابية بالوعى الحقيقى بكل قضايا الوطن

txt

معهد إعداد القادة ينظم برنامج إعداد القادة العام لطلاب المعاهد العليا



وبدورها قالت الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية إن المشروع بدأ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كان من واقع مؤشرات رسمية أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أظهر ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق، ويستهدف المشروع، الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وكانت البداية عام 2019 من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة وتحديد مسئوليات كل من الطرفين ومعرفة الحقوق والواجبات  والاستعداد لتحمل المسؤولية.
ولفتت مدير مشروع مودة،إلى أنه تم إطلاق محتوى تدريبى يتضمن كل الجوانب الأساسية لبناء كيان اسرة مصرية، وشهد المشروع تطورا كبيرا مؤخرا واتساع نطاقه ليشمل كل محافظات الجمهورية.

هذا وقد ناقش اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود، حروب الأجيال وبقاء الدولة المصرية، موضحا مفاهيم الأمن القومي ثم تعريف الأمن القومي العربى، وهى كل دولة طبقا لحدود طاقتها تستطيع الحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل.
وأستكمل مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بتوضيح المبادئ التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات، وكيفية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى بلدنا.
وتساءل عن ماهية  التحديات التي تواجه البلاد في بناء دولة عصرية حديثة، وتحدث ان المواطن له دور فى بناء الدولة، وتحدث عن مثلث شلاتين وحلايب، وأكد أن الأرض هى العرض.
واختتم اللقاء باستعراض أهم مرتكزات التنمية المستدامة والمشروعات القومية التى شهدتها  مصر.
وأكد على قوة جيش مصر، وهو من اقوى ١٠ جيوش فى العالم، بما جعل العالم يقول ان الدفاع الجوى المصرى هو الأعقد عالميا.
 

برنامج تدريب المدربين معهد إعداد القادة هيئة التدريس التضامن الاجتماعي أنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟