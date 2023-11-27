فريق إيناكتس جامعة حلوان يشارك في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024

شارك فريق إيناكتس جامعة حلوان في التدريب الثانوي لإيناكتس 2024 الذي أقيمت فعالياته بالجامعة البريطانية، بهدف تدريب الطلاب على توليد أفكار ومشاريع ناجحة بمناهج وأساليب ومهارات مكتسبة من خبرات سابقة وتجهيزهم للمنافسة في مسابقة إيناكتس 2024.

جاءت مشاركة فريق جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتم خلال التدريب عرض المشاريع الناجحة السابقة واستعراض الخبرات والتجارب الميدانية.

الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المبتكرين

ومن جانبه اكد الدكتور السيد قنديل ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المبتكرين وتعمل على تشجيعهم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث حصد فريق الجامعة مراكز متقدمة هذا العام، كما أن مشاركة الطلاب في إيناكتس تسهم فى تعزيز مهاراتهم وخبراتهم وتفتح آفاقًا جديدة أمامهم لتطوير مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.



تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الأستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى.

وفي سياق اخرعقد مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية، ندوة بعنوان "الصيانة الذكية للمباني العامة والتراثية"، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية، كما نظم الندوة وأدارها الدكتور محمد الصادق عوف، مدير مركز الاستشارات الهندسية.

وحاضر في الندوة الدكتور حسام البرمبلي، أستاذ العمارة والصيانة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الكود المصري والعربي لصيانة المباني.



وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الصيانة الذكية في المحافظة على المباني العامة والتراثية. وتناولت المحاضرة كيفية التعرف على محتويات الأكواد الخاصة بصيانة وتشغيل المباني، وآليات التنفيذ وتبعيات ذلك على المباني، وكيفية التعامل مع المباني باستعمالاتها المختلفة. كما ناقشت الصيانة الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وتطرق الدكتور البرمبلي لأبرز وأهم طرق وأساليب الصيانة المختلفة، وتعريف الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في مساعدة مؤسسات الصيانة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل المباني الذكية.