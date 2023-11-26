الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط مسابقة «معًا» بجامعة حلوان للأفلام القصيرة حول تدعيم المواطنة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة تحت رعاية الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتنفيذا لمسابقة (معا) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

في إطار جهود الدولة المصرية في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتنفيذا لمسابقة (معا) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أطلقت جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة تحت رعاية الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

حيث تنظم الجامعة المسابقة الاقوى في مجال الأفلام القصيرة بجوائز مالية والمؤهلة لمسابقة (معا) للأفلام القصيرة والتي تنظمها وزارة التعليم العالي وتتمثل محاور المسابقة فى نشر ثقافة التسامح والتعايش، آداب الحوار مع الآخرين، السلام الاجتماعي داخل المجتمع، تدعيم قيم المواطنة، تكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، مواجهة الأفكار غير السوية، دعم روح الولاء والانتماء للوطن.

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وتتمثل الشروط العامة للمسابقة كتالى:  يسمح بتقديم عمل فردي أو فريق بحد أقصى ٤ أفراد من كلية واحدة، أن يكون المتسابقون مقيدين بجامعة حلوان للعام الدراسي 2023-2024، وأن تكون مدة الفيديو لا تتعدى الدقيقة الواحدة، وتكون فروع الأفلام (تسجيلي – روائي - تحريك)، مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح الصوت( مسموح  التصوير بأي كاميرا متاحة ومسموح بكاميرا المحمول)، ويجب أن يكون محتوى الفيديو المقدم متعلقًا بموضوع المسابقة وأهدافها عن القيم الأصيلة في المجتمع المصري، ويراعى الذوق العام، وتجنب كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.
ويشترط آلا يقتبس الفيلم أو ينقل من فيلم آخر وفي حالة ثبوت النقل أو التأثر الزائد بفيلم سابق يستبعد الفيلم، كما يجب ألا يكون الفيلم قد شارك في أي مسابقة أخرى محلية أو دولية أو عرض على شبكة الإنترنت، ومراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.

ويحق للجامعة الاحتفاظ بالأعمال المقدمة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل ٥ ديسمبر ٢٠٢٣
ويتم رفع الفيديو على درايف وإرسال رابط الفيديو خلال استمارة التسجيل الإلكتروني، يتم التسجيل الكترونيا على لينك المسابقة

https://docs.google.com/forms/d/19ktXwziX5mGCU74duq5S3ydhVlPY10oEsQAtVtw7XDA/edit


هذا يشرف على المسابقة الدكتور  أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ د/ احمد يحي ادارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

الأفلام القصيرة معا التعليم العالي جامعة حلوان مسابقة للأفلام القصيرة

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