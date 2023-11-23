الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية عقد لقاءات علمية دولية للتعرف على الجديد فى مجالاتهم البحثية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه بشكل دوري شهريا، حيث تناولت جلسة شهر نوفمبر الحالي كيفية تنظيم انتقال الإشارات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

وعقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وتحدث في الجلسة الدكتورة اوتا بشرر أستاذ الفسيولوجيا العصبية في جامعة سارلاند، الألمانية، وأدار الجلسة الدكتورة شهيرة نوفل أستاذ الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان.


حيث أشار الدكتور السيد قنديل إلي أهمية عقد لقاءات علمية دولية يستطيع الباحثون خلالها من التعرف علي الجديد في مجالاتهم البحثية وكذلك تكوين شبكة تعاون علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور سامح سرور، أن كلية الصيدلة تحرص علي عقد هذه اللقاءات في خطة الكلية؛ للتواجد الدولي ورفع مهارات شباب الباحثين بالكلية.

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وفي سياق آخر أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

ويقدم المركز خدماته تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في صقل مواهب الطلاب وتشكيل وعيهم في مجالات متنوعة.

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة للتسجيل والحجز، على أن يتم الإعلان عن موعد بدء الدورة فور اكتمال العدد.

الفسيولوجيا الخلايا العصبية بجامعة حلوان كلية الصيدلة رئيس جامعة حلوان الأدوية والسموم

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