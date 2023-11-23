رئيس جامعة حلوان: إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين اليوم

قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، ابتداء من اليوم بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

العديد من المواد التموينية (سكر - ارز - زيت ) بأسعار مخفضة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة اليوم

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم ١٥ لسنه ١٩٧٦.

وفي سياق آخر نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - تنس أرضي – كرة سرعة)

وجاء تنظيم هذا اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.

وأشرفت على تنظيم اليوم وكالة الكلية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة اغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة