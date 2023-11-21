الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان يومًا رياضيًا تحت شعار "أبطال تبني مصر"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وذلك بمشاركة 5 فرق كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - تنس أرضي – كرة سرعة)
وجاء تنظيم هذا اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.

وأشرفت على تنظيم اليوم وكالة الكلية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة اغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات في "سباحة زعانف"

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رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب

وابدى الطالبات سعادتهم بتنظيم هذا اليوم لما شمله من روح رياضية وتنافس بنّاء بينهم مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية.

وفي سياق آخر استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف" طلبة وطالبات" )  ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة.
ويأتى ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة  الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي

حيث حصد فريق الجامعة الالعاب الفردية  4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية،  2 ميدالية  برونزية.

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات كالتالي:
(سباقات الطلبة) سباق 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني  الطالب أدهم أحمد محمد،  سباق 200م زعانف 
 

تدريب الألعاب جامعة حلوان أبطال تبني مصر والمسابقات الرياضية الأنشطة الطلابية

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