الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تحصد 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات في "سباحة زعانف"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استطاع فريق جامعة حلوان حصد 15 ميدالية خلال مشاركته في بطولة الجامعات السباحة زعانف" طلبة وطالبات" )  ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة.
ويأتى ذلك تأكيدا على حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دعم الأنشطة  الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي

حيث حصد فريق الجامعة الالعاب الفردية  4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية،  2 ميدالية  برونزية.

والتتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

وجاءت أسماء اللاعبين واللاعبات كالتالي:
(سباقات الطلبة) سباق 50م تحت الماء حصل على المركز الثاني، الطالب عمر محمد محمود، وسباق 400م زعانف مونو، حصل على المركز الثاني  الطالب أدهم أحمد محمد،  سباق 200م زعانف 
المركز الأول الطالب يوسف فوزي، سباق 50م مونو المركز الأول الطالب عمر محمد، سباق 200مونو المركز الأول الطالب احمد حسن.

txt

رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب

txt

جامعة حلوان تستقبل وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين

وفى سباق التتابع المركز الأول  4×100م  مونو (سباقات الطالبات)، سباق 100م زعانف مزدوجة
المركز الأول الطالبة بسملة صبحي محمد، سباق 400م مونو المركز الثاني الطالبة ندي مجدي أبومسلم، سباق 400م زعانف مزدوجة المركز الثاني  إسراء إيهاب زميل، سباق 200م زعانف، المركز الثاني  الطالبة إسراء إيهاب، سباق 200م مونو المركز الثالث الطالبة ندى مجد،  سباق 50م زعانف المركز الأول  بسملة صبحي.

وفى سباق التتابع مختلط 4×100م زعانف مزدوجة
المركز الأول،  4×100م  مونو المركز الثاني

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بالمستوى المتميز الذي أظهره فريق الجامعة مثمنًا الجهود التي بذلها القائمون على الفريق والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام بتشجيع المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة.


 

جامعة حلوان زعانف الجامعات دورة الشهيد الرفاعي الأنشطة الطلابية تنمية مهاراتهم ميداليات ذهبية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

زعيم الأغلبية خلال جلسة البرلمان: النواب جميعًا يرفضون تهجير الفلسطينيين لسيناء

رئيس الوزراء يصل البرلمان للرد على طلبات الإحاطة بشأن تدابير محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة

بتصفيق حاد لزعيم الأغلبية.. نواب البرلمان يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (صور)

بيراميدز يكشف حقيقة عودة نجمي الفريق مجددا إلى نادي الزمالك (خاص)

الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”