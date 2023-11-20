رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المطعم المركزي بالجامعة صباح اليوم للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية.

وأكد الدكتور قنديل خلال الزيارة على حرص إدارة الجامعة الدائم على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن راحة الطلاب ورضاهم من أولويات الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم وجبات غذائية متوازنة وصحية للطلاب.

وأفاد الدكتور قنديل أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته وكميته.

وفي سياق آخر كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى ( أنشطة موازية - أنشطة فردية - أنشطة مساندة)، كما تضمنت الخطة إنشاء صفحة على موقع الوزارة خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية أن الخطة تضمنت عدة مقترحات أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة كارنيهات خاصة للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

بالإضافة إلى اقتراح شكل نموذجً موحدً لتقارير الأنشطة بالجامعات، وإنشاء منصة تفاعلية بعنوان "اتكلم" لعرض الأنشطة الطلابية، يكون المتحدث فيها (أساتذة الجامعات – شخصيات عامة مؤثرة – الطلاب).

كما تضمنت الخطة اقتراحات بشأن الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية وفقًا للأقاليم الجغرافية المتعلقة وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالإقاليم الجغرافية