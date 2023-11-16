الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة جذب الطلاب الوافدين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس كلية التربية برئاسة الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، موجهًا بضرورة إعداد الكلية نموذجًا متطورًا للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة.
كما أكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم الحث على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.
كما تم التأكيد على سعي إدارة الجامعة لتطوير البنية الأساسية للجامعة من منشآت وأنظمة إلكترونية وغيرها من المقومات التي تؤهلها لاحتلال المكانة المتميزة اللائقة بها.
وتم الحديث عن أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.
كما تم التأكيد على الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.
وتمت الإشارة إلى دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.

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وحث على ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.

وأوضح ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية، كما تم التأكيد على ضرورة امتلاك أفكار إبداعية مبتكرة لإحداث التغيير والتطوير المطلوب. 
وشدد رئيس جامعة حلوان على السعي لاستغلال كل الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، والتوسع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات والكيانات التي يمكن استثمار التعاون معها لصالح طلاب الجامعة في مختلف المجالات.


 

المشروعات البحثية أوضاع هيئة التدريس والعاملين مهارات عضو هيئة التدريس وأنظمة إلكترونية برامج جديده تطورات ومتطلبات سوق العمل

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