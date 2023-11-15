التعليم العالى: نولى أهمية كبيرة بالأنشطة الطلابية والبطولات الرياضية لطلاب الجامعات

اولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الوزارة خلال شهر مارس 2023، حيث أنجز منتخب مصر للجامعات بطولات كثيرة في عدة العاب مختلفة تحت رعاية وزيرا للتعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ونجح نتخب مصر للجامعات طالبات بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة بدولة قطر، حيث إنه لم يسبق أن تأهل أي فريق مصري للمشاركة في هذه البطولة من قبل.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفريق قام بتأدية ممتازة خلال البطولة، ونجح في تحقيق الفوز على العديد من الفرق القوية، مشيرا إلى أن هذا يثبت قدرة مصر على المنافسة على أعلى المستويات في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات الجديدة.

وقال الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن فوز منتخب مصر طالبات بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة بدولة قطر يعد إنجازًا كبيرا ومهما في تاريخ بطولات الجامعات المصرية، ويُعد حافزًا لباقي الفرق المصرية للسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف همام، أن فريق البطولة تم تأهيل بعد الفوز في البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا ثم تأهل بعد ذلك الفريق لكأس العالم للجامعات أفضل ١٢ فريقًا فقط، وهم أوائل القارات، وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمى للعبة، وكانت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة لينكولن، جامعة الدوحة)، وفازت طالبات الجامعة الأمريكية بالمباراتين بنتيجة ١٣/١٦ و٩/٢١ وبهذا قد تصدر الفريق المصرى مجموعته.

وتابع كان الموعد فى المباراة النهائية مع جامعة مونتيرى (المكسيك)، وانتهت المباراة بفوز جامعة مونتيرى بنتيجة ٧/١٤، وبذلك تفوز بطلات مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الثانى على العالم والميداليات الفضية فى إنجاز جديد للرياضة المصرية الجامعية لم يتحقق من قبل فى لعبة كرة السلة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للجامعات طالبات «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، بالفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في قطر.

أكد وزير الرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة الجامعية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.