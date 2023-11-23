جورجيا تدرس إنشاء فروع لجامعاتها فى مصر

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي الدكتور جيورجي أميلاخفاري، وزير التعليم والعلوم في جورجيا؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر وجورجيا.

وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على ما تتسم به العلاقات المصرية الجورجية من خصوصية تاريخية، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وجورجيا فى مجال التعليم العالي والتعليم المهني من خلال دمج المهارات العملية مع الموضوعات الأكاديمية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، بشأن تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين وتكوين شراكات بين الجامعات فى مصر وجورجيا، فضلًا عن دراسة إنشاء فروع للجامعات الجورجية في مصر.

أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وجورجيا فى مجال التعليم العالي والتعليم المهني

من جانبه، أعرب وزير تعليم جورجيا عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية، مؤكدًا أن جورجيا تعمل على إنشاء أكثر من 50 مدرسة تجمع بين المواد التقليدية والتدريب المهني الموجه نحو احتياجات المنطقة، كما أن لديها نظام تأهيل يتألف من خمسة مستويات، موضحًا أن المستويات الثلاثة الأولى أساسية، وأن المستويين الرابع والخامس يُمثلان التعليم المهني العالي.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال، الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيدة مادلين أنسيل، المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مارك هاورد، رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا، مسئول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وحضر من الجانب الجورجي السيد جيفي ميكاندازا، عضو البرلمان رئيس لجنة التعليم ببرلمان جورجيا.