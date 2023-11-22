الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان ومعهد تيودور بلهارس يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمى

جريدة الدستور

وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس القائم بأعمال مدير المعهد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

كما تضمنت القوافل الصحية والتوعوية والتعاون فى مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية. 

 

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حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بالجامعة، والسادة وكلاء الكلية وبعض رؤساء الشعب بالمعهد.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن كلية الصيدلة بجامعة حلوان من أعرق الكليات على مستوى مصر، وتمتلك الإمكانات التي تؤهلها للقيام بدورها التعليمي والبحثي بكفاءة، فهى تعد أحد الصروح الأكاديمية العريقة في مجال التعليم الصيدلي، ويوجد بها تسعة أقسام علمية متنوعة في عدة مجالات تخصصية، وهذه الأقسام لديها من الإمكانات المعملية ما يؤهلها لأداء مهامها التعليمية والبحثية.

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 كما استعرض رئيس جامعة حلوان نشأة الجامعة وتاريخها العريق، موضحًا كليات ومنشآت الجامعة، وتوضيح فلسفة الجامعة بكونها جامعة تكنولوجية ذات تخصصات متفردة.

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وقد أوضح الدكتور محمد عباس شيمس أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث يُعد من المؤسسات العلمية الفريدة من نوعه في الشرق الأوسط لكونه متخصصًا في مجال مكافحة البلهارسيا وتشخيص وعلاج جميع الأمراض الطفيلية المتوطنة والمعدية المسببة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجهاز البولي، ويضم المعهد 6 شعب بحثية.

 

جامعة حلوان الأبحاث التطبيقية لأبحاث الصحية والدوائية مجال الصيدلة الإكلينيكية التغذية العلاجية القوافل الصحية والتوعوية

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