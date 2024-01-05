الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط شغال.. استعلام بالرقم القومي الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط استعلام بالرقم القومي الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2024، حيث يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة، وزاد معدل البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل الشهير، من جانب أشخاص كثيرة.

وفيما يلي نستعرض لكم خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد وأيضًا الخطوات اللازمة للتقديم شكوي في هذا البرنامج.

استعلام بالرقم القومي الأسماء الجدد تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع كل الأشخاص الذين يريدون الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، والتي تم قبولها بالبرنامج، ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية (2): النقر علي أيقونة «استعلام» عن برنامج تكافل وكرامة.
الخطوة الثالثة (3): تدوين الرقم القومي الخاص بالشخص المستعلم والمكون من 14 رقم.
الخطوة الرابعة (4): النقر على أيقونة «استعلام»، يظهر أمامك نتيجتك سواء كانت بالقبول أو الرفض ببرنامج تكافل وكرامة.

كيفية تقديم شكوي في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، من الممكن أن تقدم اعتراض على هذا المعاش الخاص ب تكافل وكرامة بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال عمل الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": وهي من خلال تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.
خطوة ثانية "2": النقر على أيقونة «الاستعلام عن النتيجة».
خطوة ثالثة "3": ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
خطوة رابعة "4": النقر علي أيقونة «تسجيل شكوي».
خطوة خامسة "5": إدخال كافة المعلومات اللازمة، ثم النقر علي أيقونة “إرسال الطلب”، وبذلك تم تقديم الشكوي علي النتيجة المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وطريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد

طريقة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين الراغبين خدمة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال ما يلي:

أولا: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى عبر الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.
ثانيًا: اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.
ثالثًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
رابعًا: الضغط على أيقونة “استعلام”.
خامسًا: تظهر أمامك  نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

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استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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