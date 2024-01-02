خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
يبحث العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لمعرفة حالة المعاش إذا كان ساريًا أم تم تجميده.
رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024
وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة إمكانية الاستعلام عن حالة معاشهم من خلال موقعها الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- الضغط على أيقونة «البرامج والمبادرات».
- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».
- الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».
- إدخال الرقم القومي الخاص بك.
- الضغط على زر «استعلام».
ومن المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري.
شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة
فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا معينة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وهي كالتالي:
- ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
- ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.
- تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.
- أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم.