خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يبحث العديد من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، لمعرفة حالة المعاش إذا كان ساريًا أم تم تجميده.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة إمكانية الاستعلام عن حالة معاشهم من خلال موقعها الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. الضغط على أيقونة «البرامج والمبادرات». اختيار برنامج «تكافل وكرامة». الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك». إدخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على زر «استعلام».

ومن المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا معينة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وهي كالتالي: