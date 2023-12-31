رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وطريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي حيث كثر البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويمكنك الاستعلام من خلال الموقع الرسمى لوزارة التضامن فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن تكافل وكرامة بالرقم القومى.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

ويبحث العديد من المواطنين أيضًا عن الاسماء الجدد فى تكافل وكرامة وعن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة أوضحت التضامن، أنه يتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/

2- يختار المواطن برنامج تكافل وكرامة، ثم يضغط على الاستعلام.

3- يمكن للمتقدمين الجدد الاستعلام من خلال ادخال الرقم القومي، المون من 14 رقم ثم الضغط على استعلام.

4- على الفور تظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.

5- في حالة القبول يتم كتابة الرصيد المتاح، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وعن التسجيل فى تكافل وكرامة يمكنك التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر. صور قسيمة الزواج أو الطلاق. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا. كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة. صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال. صورة اقرار الوصاية للأيتام. صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.