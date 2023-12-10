الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

مصر

بالخطوات.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالاستعلام عن بوابة مصر الرقمية، وذلك للاستفادة من خدماتها ولا سيما التموين، وقد أتاحت وزارة التموين رابط بوابة مصر الرقمية من خلاله  يمكن للمواطنين الاستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة ببطاقة التموين لعام 2023، بالإضافة إلى إمكانية إضافة المواليد على البطاقة.

إتاحة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين  

وقد استملت وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين لهذا الشهر، وقام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوجيه مديريات التموين لإبلاغ المكاتب التابعة لها ببدء استقبال طلبات المواطنين لإضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2023.

 فئات تستحق إضافة المواليد على بطاقة التموين 

كشفت وزارة التموين عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد في بطاقة التموين وهم:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

- أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء والأسر البديلة.

 بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد

بوابة مصر الرقمية تقدم خدمة إضافة المواليد لعام 2023، حيث يمكنك إضافة المواليد على بطاقة التموين بسهولة عن طريق زيارة موقع منصة مصر الرقمية واتباع الخطوات التالية:

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الآن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد عبر منظومة الدعم

طريقة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين شهر ديسمبر 2023

1- قم بالدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية من هنا.

2- سجل الدخول عن طريق إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية واتباع خطوات التسجيل وتسجيل الدخول.

3- انقر على الخدمات التموينية من الشاشة الرئيسية للموقع.

4- انقر على خدمة إضافة أفراد الأسرة من قائمة الخدمات.

5- قم بكتابة رقم بطاقة التموين واسم الابن أو الابنة بالشكل الرباعي والرقم القومي الخاص به في الحقول المخصصة لذلك.

6- قم بكتابة صلة القرابة للمولود واختر الصفة "ضم الأبناء".

7- اضغط على أيقونة "إضافة".

متى يتم تفعيل إضافة المواليد على بطاقة التموين؟

تقوم بفحص الطلبات المقدمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين للتحقق من استحقاق الفئات التي ترغب في إضافتها على بطاقة التموين، سواء بعد تقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال مكاتب التموين أو من خلال موقع مصر الرقمية وموقع دعم مصر التمويني، وبعد التحقق من الاستحقاق، يتم إجراء الإضافة.

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