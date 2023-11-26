تقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات للمواطنين في مجالات شتى؛ تسهيلًا عليهم في قضاء حوائجهم دون النزول من المنزل، في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها المقدمة للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يستطيع المواطنون التسجيل في بوابة مصر الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط: https://digital.gov.eg/

اضغط على زر "إنشاء حساب جديد".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي «الرقم القومي - رقم المصنع - اسم الأم - رقم الهاتف المحمول.»

اضغط على زر "إرسال".

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التفعيل.

أدخل كود التفعيل في المكان المخصص له.

اضغط على زر "التالي".

أدخل كلمة مرور جديدة.

اضغط على زر "إنشاء حساب".

ويمكنك التسجيل في بوابة مصر الرقمية من خلال تطبيق الموبايل ، فبعد أن تقوم بتنزيل التطبيق ، اضغط على زر "إنشاء حساب"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي«الرقم القومي - رقم المصنع- اسم الأم- رقم الهاتف المحمول»، اضغط على زر "إرسال"، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التفعيل.

أدخل كود التفعيل في المكان المخصص له، اضغط على زر "التالي"، أدخل كلمة مرور جديدة، اضغط على زر "إنشاء حساب".

الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

بعد تسجيلك في بوابة مصر الرقمية، ستتمكن من الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على البوابة، والتي تشمل خدمات الآتية:

- الأحوال المدنية

- التموين

- الشهر العقاري

- الضرائب

- الخدمات الاجتماعية

- التعليم

- التوثيق

- الكهرباء

- مركباتي

– السجل التجاري

– المحاكم