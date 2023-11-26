الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

مصر الرقمية
مصر الرقمية

تقدم  بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات للمواطنين في مجالات شتى؛ تسهيلًا عليهم في قضاء حوائجهم دون النزول من المنزل، في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها المقدمة للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يستطيع المواطنون التسجيل في بوابة مصر الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة باتباع الخطوات التالية: 

  • ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط: https://digital.gov.eg/
  • اضغط على زر "إنشاء حساب جديد".
  • أدخل البيانات المطلوبة، وهي «الرقم القومي - رقم المصنع - اسم الأم - رقم الهاتف المحمول.»
  • اضغط على زر "إرسال".
  • ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التفعيل.
  • أدخل كود التفعيل في المكان المخصص له.
  • اضغط على زر "التالي".
  • أدخل كلمة مرور جديدة.
  • اضغط على زر "إنشاء حساب".

 

ويمكنك التسجيل في بوابة مصر الرقمية  من خلال تطبيق الموبايل ، فبعد أن تقوم بتنزيل التطبيق ، اضغط على زر "إنشاء حساب"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي«الرقم القومي - رقم المصنع- اسم الأم- رقم الهاتف المحمول»، اضغط على زر "إرسال"، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التفعيل.

أدخل كود التفعيل في المكان المخصص له، اضغط على زر "التالي"، أدخل كلمة مرور جديدة، اضغط على زر "إنشاء حساب".

التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين ورابط مصر الرقمية

الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 

بعد تسجيلك في بوابة مصر الرقمية، ستتمكن من الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على البوابة، والتي تشمل خدمات الآتية: 

- الأحوال المدنية 

- التموين

- الشهر العقاري 

- الضرائب 

- الخدمات الاجتماعية

- التعليم 

- التوثيق  

- الكهرباء

- مركباتي 

– السجل التجاري 

– المحاكم 

txt

خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023

بوابة مصر الرقمية التموين الضرائب الخدمات الحكومية الكهرباء

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟