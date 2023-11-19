الأحد 19 نوفمبر 2023
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كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين ورابط مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين توفير عدة طرق لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين والتي يستخدمها ما يقرب  من 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموين، كما يوجد 73 مليون يستفيدون خبز، وتعرض الدستور كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين ورابط مصر الرقمية.

 

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

 

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة طرق لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين، من خلال موقع مصر الرقمية هناك طريقتان لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين ادخل إلى موقع دعم مصر الإلكتروني من هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/، سجل الدخول باستخدام رقم البطاقة التموينية ورقم تليفونك المحمول، اختر الخدمات للمواطن، اختر إعادة إرسال الرقم السري، ستظهر لك صفحة بها بيانات بطاقة التموين الخاصة بك، اضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي، سيتمّ الرد برسالة تحتوي على كود للبطاقة.

Hو يمكنك معرفة الرقم السري لبطاقة التموين من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول إلى الرقم المختصر 91237، مدون بها الرقم 1، وستتلقى رسالة نصية من شركة سمارت، مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين.

خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين وإضافة الزوجة

موقع دعم مصر استخراج بطاقة التموين بدل فاقد.. والفئات المتاح ضمها للدعم

 

رابط بوابة مصر الرقمية 

توفر بوابة مصر الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في مصر، من خلال تقديمها بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية.

وتشمل خدمات بوابة مصر الرقمية ما يلي:

  • الخدمات الحكومية الأساسية: مثل خدمات الأحوال المدنية، والتموين، والسجل التجاري، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والضرائب العقارية، والسجل المدني.
  • الخدمات التعليمية: مثل خدمات التعليم الأساسي، والثانوي، والجامعي، والتدريب المهني.
  • الخدمات الصحية: مثل خدمات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة.
  • الخدمات الاجتماعية: مثل خدمات الضمان الاجتماعي، ورعاية ذوي الإعاقة، والرعاية الأسرية.
  • الخدمات الاقتصادية: مثل خدمات التجارة والصناعة، والزراعة، والطاقة، والنقل.
  • الخدمات الحكومية الأخرى: مثل خدمات التوثيق، والشكاوى، والاستعلام عن الخدمات الحكومية.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية من خلال تسجيل حساب على البوابة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هذا الرابط https://digital.gov.eg/

  • اضغط على زر "إنشاء حساب جديد".
  • أدخل البيانات المطلوبة بدقة.
  • اضغط على زر "تسجيل".
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