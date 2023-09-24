خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين وإضافة الزوجة

خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين للأسرة غير المقيدة تموينيًا والمتزوجين من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

خطوات استخراج بطاقة التموين أونلاين

هناك عدة خطوات لابد أن تجرى للحصول على بطاقة تموين للأسرة الغير مقيدة تموينيًا وهي كالتالي:

الخطوة الأولى:

التقدم لمكتب التموين التابع له المواطن صاحب الطلب بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقًا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

الخطوة الثانية

يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

الخطوة الثالثة:

يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

الخطوة الرابعة

يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية.

الخطوة الخامسة :

تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

الخطوة السادسة :

يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني).

الخطوة السابعة:

يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية و إثبات الشخصية للمستلم.

الخطوة الثامنة :

يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لاستلامها.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

على المواطن الذي يرغب في إضافة زوجته على بطاقة التموين اتباع الخطوات التالية :

الدخول على بوابة مصر الرقمية، من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

2- اضغط على كلمة “التموين”.

3- ادخل على فصل اجتماعي وقم بتسجيل بيانات حساب جديدة.

4- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية.

5- الدخول على البيانات الخاصة وتسجيل العنوان وباقي البيانات الشخصية.

6- التأكيد على كافة البيانات الشخصية التي تم تسجيلها.

7- ستظهر رسالة تأكيد الطلب، والمتابعة خلال الأيام القادمة.