السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين لشهر سبتمبر.. الرز بكام

السلع التموينية
السلع التموينية

استقرت أسعار جميع السلع التموينية علي بطاقة التموين  ولم يطرأ أي تغيير على قائمة سلع المنظومة التي تصرف لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، خلال سبتمبر الجاري، وتضمنت القائمة 31 سلعة تشمل: الزيت والسكر والأرز والفول والعدس والدقيق.

وحصل "الدستور" من مصادر خاصة على قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر، والتي جاءت دون زيادات جديدة، مؤكدة توافر سلعة الأرز لدى جميع المنافذ التموينية، ويتم صرفها ضمن سلع فارق النقاط بـ22 جنيها للكيلو، والأرز موجود ضمن قائمة المنظومة بسعر 12.6 جنيه.

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أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

وأكدت الوزارة ثبات أسعار سلع  سبتمبر 2023، حيث جاءت على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.
5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.
6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.
9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.
15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.
16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.
20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.
21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.
26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.
31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

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