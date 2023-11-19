التموين: صرف 80% من مقررات نوفمبر التموينية

تواصل وزارة التموين، اليوم الأحد، 19 نوفمبر صرف مقررات الشهر الجاري إلى باقي المستفيدين بالبطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، على 23 مليون بطاقة.

وانتهت منافذ وزارة التموين، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، من صرف مقررات نوفمبر إلى المستحقين بنسبة تتجاوز 80%، وتواصل عمليات صرف المقررات بالتزامن مع سلع فارق النقاط حتى آخر يوم في الشهر.

وشددت وزارة التموين على استقرار أسعار المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر، وصرفها إلى المستفيدين، دون زيادة، الزيت بسعر 30 جنيها، والسكر بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

ووفقًا لمصادر تموينية يتوافر الأرز المستورد بسعر 20 جنيهًا للكيلو، والمحلي بسعر 22 جنيها، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، بينما الأرز المدرج ضمن قائمة المنظومة التموينية بسعر 12.60 جنيها غير متوفر الآن.

كما طالبت وزارة التموين جميع المنافذ بالالتزام بصرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصي 6 كيلو للبطاقة، وفقا لتعليمات وزارة التموين.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة،الجبن،الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ونستعرض أسعار سلع المنظومة التموينية

أسعار المقررات التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن ابيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.