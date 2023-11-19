التموين تستقبل 100 ألف طن سكر مستورد لطرحه بـ27 جنيهًا

تستعد وزارة التموين لاستقبال 100 ألف طن سكر مستورد، كانت قد تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين بطرح هذه الكميات من السكر المستورد للمواطنين، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قد وعد بحدوث انفراجة في أزمة السكر خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط أسعار السكر الحر.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات كبيرة تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تتجاوز الـ90%، وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتطرح وزارة التموين السكر داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها نحو 1350 منفذًا، بسعر27 جنيهًا للكيلو، مع تقنين بيعه للمواطنين، والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء.

كما اشترطت وزارة التموين على جميع الشركات التي تشارك في جلسات التداول على السكر بالبورصة المصرية للسلع أن يدون سعر السكر على العبوة 27 جنيهًا، وطرحه في الأسواق بهذا السعر كشرط لدخول المزاد أو جلسة التداول على السكر بالبورصة.

وتحافظ وزارة التموين على سعر السكر الذي يصرف للمستفيدين بالبطاقات التموينية، عند سعر 12.60 جنيه للكيلو، وتبلغ حصة الفرد من السكر التمويني الذي يصرف على البطاقة التموينية كيلو واحد، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة الواحدة.

كان أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14 نوفمبر 2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.