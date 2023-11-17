وزير التموين يكشف سر ارتفاع أسعار السكر الحر في مصر (فيديو)

أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقال المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، إن السكر الحر يتأثر بالسوق العالمية، التي شهدت زيادة كبيرة في أسعار السكر بنسبة تزيد عن 100%، ما أثر على تكلفة استيراد السكر وبالتالي على سعره في السوق المحلية.

وأضاف المصيلحي، أن الوزارة تقوم بتوفير السكر المدعم لـ60% من الأفراد، بسعر 6.5 جنيه للكيلو، وشدد على أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، وأن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، معقبًا: "إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف وخلال أسبوع، مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة".