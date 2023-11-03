السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

مع بدء شهر نوفمبر يشغل بال المواطنين معرفة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث تواصل منافذ وزارة التموين في مصر والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الصرف للسلع المدعمة لكافة أصحاب البطاقات التموينية من ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث أن تتضمن قائمة المنظومة التموينية الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، ومنها السلع الأساسية كالزيت والسكر والمكرونة، وذلك بالإضافة إلى العديد من وجود السلع الأخرى ويتم طرحها بسعر مخفض مقارنة بنفس السلع بالأسواق الأخرى.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وينشر "الدستور" بهذه السطور القادمة أسعار المقررات التموينية لشهر نوفمبر.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

سعر صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادى يدوى 800 جم بـ 16 جنيهًا.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر الشاى ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سعر کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

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نصيب الفرد من السلع التموينية في بطاقة التموين

يبلغ دعم الفرد في بطاقة مبلغ 50 جنيها، يتاح صرف بها زجاجة زيت بمبلغ 30 جنيهًا، وكيس سكر بقيمة 12.5 جنيه، ويتيح استكمال باقى مبلغ الدعم من باقى السلع كيس المكرونة.

ويصل حاليا عدد المستفيدين من الدعم لحوالي 64 مليون مواطن، ويتيح الحصول على عدد 32 سلعة شهرياً عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني متنوع، وذلك ما بين منافذ مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين، وإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.