الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 ومنافذ الصرف

السلع التموينية
السلع التموينية

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث أشارت إلى انتظام الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وعلى جانب آخر تطرح  وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25%، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023، حيث جاءت أسعار السلع على النحو التالي:

اليوم.. "التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر

وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

 سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.

- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

-تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

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