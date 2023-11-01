الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. "التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر

سلع تموينية
سلع تموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، وتتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونًا بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية؛ لتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، واستمرار طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبسعر الإنتاج دون هامش ربح، "الفول، العدس، الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الألبان والأجبان" وفقًا لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ.

 

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