السكر بـ27 جنيهًا والزيت بـ34.. أسعار السلع بمبادرة تخفيض الأسعار

انطلقت خلال الأيام الماضية مبادرة خفض الأسعار والتي تهدف لخفض أسعار السلع الأساسية، وقد تم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات من 20 إلى 30%، تزامنًا مع مبادرة خفض الأسعار التي بدأت خلال الفترة الماضية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم قائمة بـ أسعار السلع المخفضة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار.

أسعار السلع المخفضة

سعر السكر الأبيض 27 جنيهًا بعد أن كان سعر الكيلو يتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا، زيت طعام خليط هدية 700 مل 34 جنيهًا بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين بين 40 و42 جنيهًا، زيت طعام خليط قلية 700 مل 34 جنيها بعد أن كانت تتراوح ما بين 40 لـ42 جنيها، زيت طعام خليط 700 مل 34 جنيهًا والذى كان يتراوح ما بين 40 لـ42 جنيهًا، زيت طعام خليط 1 لتر 46 جنيهًا والذي كان يتراوح ما بين 54 لـ56 جنيهًا.

سعر كيلو الجبنة 56.5 جنيه، جبنة 500 جرام 31.5 جنيه، جبنة 250 جرام 16.5 جنيه، جبنة 125 جرام 9.5 جنيه، لبن 500 جرام 15.5 جنيه، لبن 1 كيلو كامل الدسم29 جنيهًا، كيس حليب 500 كجم 13جنيهًا.

مبادرة خفض الأسعار

سعر مكرونة 400 جرام 8 جنيهات، مكرونة 1 كيلو 20 جنيهًا، مكرونة 400 جرام6.7 جنيه، مكرونة 1 كيلو16.27 جنيه، طبق بيض30 بيضة 125 جنيهًا، حبات فول معبأ 500 جرام 12 جنيهًا، حبات فول معبأ 1 كيلو20 جنيهًا، عدس أصفر 500 جرام 22 جنيهًا، عدس أصفر 1 كيلو 36.5 جنيه، أرز بلدي عريض الحبة 1 كيلو 22 جنيهًا، أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيهًا، دواجن برازيلى مجمد 1 كيلو 85 جنيهًا، دواجن محلى مجمد 1 كيلو 105 جنيهات.