إقبال على منافذ بيع السلع المخفضة بالإسكندرية.. والأهالي: شكرًا يا ريس

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية بالإسكندرية المشاركة بمبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وسط إشادة من أهالي الإسكندرية بالمبادرة، وتقديمهم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته برفع المعاناة عن المواطنين.



أهالي الإسكندرية: المبادرة وفرت السلع الأساسية لكل أسرة

وأكد أهالي الإسكندرية، أن المبادرة تقدم السلع الأساسية لكل أسرة بأسعار مخفضة، متابعين أن تخفيض الأسعار يرفع العبء عن المواطن خاصة أن تلك السلع هي أساس كل منزل من الزيت والسكر والأرز والدقيق والجبن والألبان والبقوليات.

ووجه المواطنين من أبناء الإسكندرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن توجيه الشكر للقائمين على المبادرة والمنظمين لها، وتحديد أعداد محددة لكل مواطن حتى يتسنى للجميع الاستفادة من التخفيضات وحصول كل مواطن على ما يحتاجه من السلع الأساسية.

محافظ الإسكندرية: توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية

ومن جانبه؛ قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة تختص بخفض أسعار 7 سلع أساسية تهم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالإسكندرية بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وسلاسل المحلات الكبرى، بتخفيضات من 15 إلى 25%.

وأكد أن جميع فروع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة توفر السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، والذي يكون له مردود بإنخفاض اسعار هذه السلع في الأسواق والقضاء على جشع التجار.

زيادة منافذ المبادرة لـ 230 منفذ

وأعلن المحافظ، أن المنافذ المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وصل حتى الآن إلى 230 منفذ من ضمنهم 81 مجمع استهلاكي، و6 سلاسل تجارية كبري تضم 80 فرع، و97 منفذ تابع للقوات المسلحة، و46 منفذ من منافذ الداخلية، موضحًا أنه جاري العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية