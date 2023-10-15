الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد منافذ مبادرة خفض أسعار السلع

جريدة الدستور

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة بأماكن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي المبادرة بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية ووالقطاع الخاص ومديرية التموين بالإسكندرية.

وتفقد المحافظ، السلع الأساسية والتي تم تطبيق التخفيضات عليها بعدة سلاسل تجارية بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادرة التخفيض عليها تشمل 7سلع أساسية هى ( الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من 15 الي 25 ٪.

وأكد الشريف أن مبادرة تخفيض الأسعار تأتي في إطار مبادرة رئيس الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين بالإسكندرية وذالك من خلال سلاسل المحلات الكبري والتي تمثل 68 فرعًا بالإسكندرية لرفع العبء عن المواطن من خلال تخفيضات الأسعار.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تقدم تخفيضات على السلع والتر تضخ كميات كبيرة من السلع  الأساسية بأسعار وتخفيضات تصل إلى 25٪ لتوفير السلع للمواطن وذلك بسبب رفع المحلات والتجار الاسعار بشكل كبير مما يسبب عبء على المواطن.

أسعار السلع بعد التخفيض:

- زيت خليط 700 مل: 34 جنيهًا بدلًا من 40.5 جنيه.

- عدس اصفر كيلو: 39.5 جنبه بدلًا من 48 جنيهًا.

- فول مستورد كيلو: 20 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

- مكرونة 1كيلو: 17.5 جنيه بدلًا من 21 جنيهًا.

- جبنة فيتا 500 جم: 26 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

- حليب كامل الدسم 1 لتر: 28.5 بدلًا من 31 جنيهًا.

- سعر السكر 1/كيلو:27 جنيهًا.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل 7سلع رئيسة،حيث تبدأ  اليوم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

وتشمل المبادرة خفض أسعار كل من: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وأكد مجلس الوزراء التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض لبدء تطبيق التخفيضات.

محافظ الإسكندرية أسعار السلع الغذائية مبادرة تخفيض أسعار السلع مديرية التموين محافظة الاسكندرية

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