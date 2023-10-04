"تعليم الإسكندرية": خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 205 درجات

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 إلى 205 درجة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية ( الجمرك _ غرب _ العجمي _ العامرية_ برج العرب)، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات

كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى 185 درجة لاستيعاب باقي الطلاب، وأضاف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

جدير بالذكر أنه كانت قد انتظمت الدراسة يوم الأحد الماضي الموافق 1 أكتوبر بجميع مدارس الإسكندرية وعددها ( 2805 ) مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، وبإجمالي عدد 1.445.609 طالب وطالبة.

وشدد محافظ الإسكندرية؛ على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهًا بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.

كما وجه الشريف؛ رؤساء الأحياء بالمحافظة بضرورة التعاون مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة للاطمئنان والتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وذلك لاكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية، على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات، وتقسيط المصروفات، مؤكدا على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا.

وفي سياق متصل، شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وامجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.