مدير "تعليم الإسكندرية" يتابع التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بورش ومعامل محطة مياه المنشية 1، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة المياه، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والعميد خالد المهدي مشرف عام المدارس الفنية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية.

وأكّد "أبوزيد" أن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى تعد طفرة جديدة للتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عددًا من المحافظات المجاورة، وأشار إلى أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية، التي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل ، موضحًا أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين علميًا ، ويشهد المجتمع السكندري تغيُّرًا ملحوظًا في نظرته للتعليم الفني .



ومن جهته أشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه عقب تخرج الطلاب من المدرسة سيتم توفير فرص عمل لهم فورًا وذلك وفقًـا لاحتياجات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا بأنه تفقد جميع التجهيزات المميزة بالمدرسة من الفصول والورش وجميع المعامل والتي تم تجهيزها بواسطة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.



وأوضح “جابر”، أن المدرسة الثانوية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية جاءت وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بمقر مدرسة الحسن بن علي الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية.

وأشار إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر .

وأشاد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع المختلفة على أيدي خبراء وفنيين لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.

وأوضح “نافع”، أنَّه يتم عمل زيارة شهرية للطلبة بالمدرسة إلى محطات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل دوري، مُشيرًا إلى تجهيز فصول المدرسة بأحدث الأجهزة كالشاشات وأجهزة العرض والحاسب الآلي والتكييفات والمعامل وهي معامل تنقية المياه بشكل كامل لا تقل أهمية عن المعامل المتواجدة داخل المحطة لتدريب الطالب عليها، بالإضافة إلى الورش والمعدات الكاملة كورش الكهرباء للتدريب علي الناحية العملية على أيدى فنيين متخصصين بالتعاون مع مدرسين التربية والتعليم.

تدريب طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب

تدريب طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب

تدريب طلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب