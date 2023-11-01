الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  جولاته الميدانية بتفقد الأسواق  والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

تفاصيل جولة محافظ أسوان 

خلال تفقده للمجمع الاستهلاكى بحى العقاد بمرافقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين اطمئن اللواء أشرف عطية على جودة السلع الإستهلاكية، ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها. 

وشدد محافظ أسوان، على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين. 

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان تخفيض أسعار السلع الأساسية الاسواق المجمعات الاستهلاكية الجولات الميدانية

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