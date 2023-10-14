ضمن مبادرة خفض الأسعار.. ضخ سلع أساسية ولحوم بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات من 20 إلى 30%، تزامنا مع مبادرة خفض الأسعار التي بدأت اعتبارا من اليوم، وتشمل 7 أنواع من السلع.

وانطلقت اليوم مبادرة خفض الأسعار وتهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتشمل 7 أنواع (العدس، والفول ومنتجات الألبان، المكرونة والزيت والسكر، الدواجن والبيض، من 15 إلى 25%).

ونرصد في التقرير التالي أسعار السلع الأساسية واللحوم، التي تباع داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في السوق الحرة.

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية:

- كيلو السكر بسعر 20 جنيها.

- كيلو الأرز المستورد بسعر 20 جنيها.

- كيلو الأرز المحلي عريض الحبة بسعر 22 جنيها.

- زيت عبوة 800 مل بسعر 40 جنيها للزجاجة.

- المكرونة زنة 400 جم بسعر 7.5 جنيه.

- دقيق زنة كيلو جرام بسعر 18 جنيها.

- شاي 250 جراما بسعر 44 جنيها.

- الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو.

- لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو.