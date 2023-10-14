السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن مبادرة خفض الأسعار.. ضخ سلع أساسية ولحوم بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

سلع غذائية
سلع غذائية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية واللحوم بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات من 20 إلى 30%، تزامنا مع مبادرة خفض الأسعار التي بدأت اعتبارا من اليوم، وتشمل 7 أنواع من السلع.

وانطلقت اليوم مبادرة خفض الأسعار وتهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتشمل 7 أنواع (العدس، والفول ومنتجات الألبان، المكرونة والزيت والسكر، الدواجن والبيض، من  15 إلى  25%).

ونرصد في التقرير التالي أسعار السلع الأساسية واللحوم، التي تباع داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلتها في السوق الحرة.

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تفاصيل مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية:
- كيلو السكر بسعر 20 جنيها.
- كيلو الأرز المستورد بسعر 20 جنيها.
- كيلو الأرز المحلي عريض الحبة بسعر 22 جنيها.
- زيت عبوة 800 مل بسعر 40 جنيها للزجاجة.
- المكرونة زنة 400 جم بسعر 7.5 جنيه.
- دقيق زنة كيلو جرام بسعر 18 جنيها.
- شاي 250 جراما بسعر 44 جنيها.
- الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو.
- لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو.

 

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غدا.. بدء تطبيق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية من 15% إلى 25%

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