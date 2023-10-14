تفاصيل مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية تأتي نتيجة لمجموعة من القرارات اتخذتها الدولة لتخفيض تكلفة المنتج، وهي تعليق بعض الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج، محل تطبيق المبادرة.

وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، أن تخفيض التكلفة سيؤدي بالتأكيد لتخفيض السلع، وكذلك زيادة المعروض من السلع، لافتًا إلى أن الآلية المستخدمة لتخفيض السلع تتبع آليات السوق وتم التوافق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

ولفت إلى أن خفض التكلفة ينعكس على السعر النهائي للسلع، وأن كل السلاسل الغذائية ملتزمة بالمبادرة، وسيكتب على كل عبوة الحد الأقصى للسعر، منوهًا بأن السلاسل تشارك في المبادرة من خلال تقليل هامش الربح أو إلغائه، لكن المؤثر الأساسي في المبادرة هو قرارات الدولة التي تقلل تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن والبيض ستنخفض بنحو 15%، أما الزيت والأرز والفول والعدس والمكرونة والسكر، سيتراوح الانخفاض بين 15% إلى 25%.